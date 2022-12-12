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Суллуев Рамазан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Суллуева Салихат Рамазановна

Мать ребёнка: Суллуева Сахи

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
20.07.1927

Дочь: Гусейнова Фатима Рамазановна

Мать ребёнка: Суллуева Сахи

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суллуева Нукьи Рамазановна

Мать ребёнка: Суллуева Сахи

Смерть
Неизвестно
Ходил на торговлю в Курахский район, на обратной дороге домой, прям на дороге нашел конфету съел, отравился, еле добрался до дома и умер в течение 3 дней.
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