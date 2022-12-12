Суллуев Рамазан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Суллуева Салихат Рамазановна
Мать ребёнка: Суллуева Сахи
Рождение ребёнка
20.07.1927
Дочь: Гусейнова Фатима Рамазановна
Мать ребёнка: Суллуева Сахи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суллуева Нукьи Рамазановна
Мать ребёнка: Суллуева Сахи
Смерть
Неизвестно
Ходил на торговлю в Курахский район, на обратной дороге домой, прям на дороге нашел конфету съел, отравился, еле добрался до дома и умер в течение 3 дней.