Суллуева Нукьи Рамазановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуллуева Нукьи Рамазановна

Суллуева Нукьи Рамазановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суллуев Рамазан

Мать: Суллуева Сахи

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Рамазанова Гурия Рамазановна

Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Османович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Рамазанов Мажид Рамазанович

Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Османович

Рождение ребёнка
15.09.1959

Дочь: Рамазанова Рагима Рамазановна

Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Османович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Рамазанов Гази Рамазанович

Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Османович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамазанова Муслимат Рамазановна

Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Османович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Осман Рамазанович

Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Османович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Рамазан Османович

Смерть
1992
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close