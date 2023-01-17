Суллуева Нукьи Рамазановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1992
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суллуев Рамазан
Мать: Суллуева Сахи
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Рамазанова Гурия Рамазановна
Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Османович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Рамазанов Мажид Рамазанович
Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Османович
Рождение ребёнка
15.09.1959
Дочь: Рамазанова Рагима Рамазановна
Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Османович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Рамазанов Гази Рамазанович
Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Османович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Муслимат Рамазановна
Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Османович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Осман Рамазанович
Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Османович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан