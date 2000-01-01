Рамазанова Муслимат Рамазановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРамазанова Муслимат Рамазановна

Рамазанова Муслимат Рамазановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рамазанов Рамазан Османович

Мать: Суллуева Нукьи Рамазановна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Каркаев Мурад Рамазанович

Отец ребёнка: Каркаев Рамазан

Рождение ребёнка
1970

Сын: Каркаев Ибрагимхалил Рамазанович

Отец ребёнка: Каркаев Рамазан

Рождение ребёнка
1980

Сын: Каркаев Омари Рамазанович

Отец ребёнка: Каркаев Рамазан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каркаев Рустам Рамазанович

Отец ребёнка: Каркаев Рамазан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каркаев Рамазан

Смерть
1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close