Рамазанова Муслимат Рамазановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1993
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Сын: Каркаев Мурад Рамазанович
Отец ребёнка: Каркаев Рамазан
Рождение ребёнка
1970
Сын: Каркаев Ибрагимхалил Рамазанович
Отец ребёнка: Каркаев Рамазан
Рождение ребёнка
1980
Сын: Каркаев Омари Рамазанович
Отец ребёнка: Каркаев Рамазан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каркаев Рустам Рамазанович
Отец ребёнка: Каркаев Рамазан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каркаев Рамазан
Смерть
1993