Суллуева Салихат Рамазановна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Суллуев Рамазан
Мать: Суллуева Сахи
Рождение ребёнка
15.02.1950
Дочь: Абакарова Басират Алиевна
Отец ребёнка: Абакаров Али
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Абакарова Сахи Алиевна
Отец ребёнка: Абакаров Али
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Абакаров Али
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Абакарова Суйгурат Алиевна
Отец ребёнка: Абакаров Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абакаров Нуратдин Алиевич
Отец ребёнка: Абакаров Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абакаров Али
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абакаров Али
Смерть
2017
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан