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Суллуева Салихат Рамазановна

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Место рождения

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

1925

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Суллуев Рамазан

Мать: Суллуева Сахи

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
15.02.1950

Дочь: Абакарова Басират Алиевна

Отец ребёнка: Абакаров Али

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Абакарова Сахи Алиевна

Отец ребёнка: Абакаров Али

Рождение ребёнка
1957

Сын: Абакаров Загиди Алиевич

Отец ребёнка: Абакаров Али

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Абакарова Суйгурат Алиевна

Отец ребёнка: Абакаров Али

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакаров Нуратдин Алиевич

Отец ребёнка: Абакаров Али

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакаров Абакар Алиевич

Отец ребёнка: Абакаров Али

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абакаров Али

Смерть
2017
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
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