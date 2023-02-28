Гусейнов (Манкуев) Ахмади Гусейнович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти?.05.1985
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Манкуев Гусейн
Рождение ребёнка
20.07.1954
Дочь: Рамазанова Курбан-Патимат Ахмедовна
Мать ребёнка: Гусейнова Фатима Рамазановна
Рождение ребёнка
22.06.1956
Дочь: Дибирова Айшат Ахмедовна
Мать ребёнка: Гусейнова Фатима Рамазановна
Рождение ребёнка
12.09.1959
Сын: Гусейнов Нурмагомед Ахмедович
Мать ребёнка: Гусейнова Фатима Рамазановна
Рождение ребёнка
25.10.1962
Дочь: Гусейнова Жульяна Ахмедовна
Мать ребёнка: Гусейнова Фатима Рамазановна
Рождение ребёнка
15.01.1964
Сын: Гусейнов Рамазан Ахмедович
Мать ребёнка: Гусейнова Фатима Рамазановна
Рождение ребёнка
26.09.1966
Сын: Гусейнов Магомед Ахмедович
Мать ребёнка: Гусейнова Фатима Рамазановна
Смерть
?.05.1985
Кумух, Лакский муниципальный район, Республика Дагестан