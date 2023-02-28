Гусейнов (Манкуев) Ахмади Гусейнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусейнов (Манкуев) Ахмади Гусейнович

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Место рождения

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

1929

Дата смерти

?.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Манкуев Гусейн

Мать: Манкуева Тути Мустафаевна

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
20.07.1954

Дочь: Рамазанова Курбан-Патимат Ахмедовна

Мать ребёнка: Гусейнова Фатима Рамазановна

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.06.1956

Дочь: Дибирова Айшат Ахмедовна

Мать ребёнка: Гусейнова Фатима Рамазановна

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
12.09.1959

Сын: Гусейнов Нурмагомед Ахмедович

Мать ребёнка: Гусейнова Фатима Рамазановна

Рождение ребёнка
25.10.1962

Дочь: Гусейнова Жульяна Ахмедовна

Мать ребёнка: Гусейнова Фатима Рамазановна

Рождение ребёнка
15.01.1964

Сын: Гусейнов Рамазан Ахмедович

Мать ребёнка: Гусейнова Фатима Рамазановна

Рождение ребёнка
26.09.1966

Сын: Гусейнов Магомед Ахмедович

Мать ребёнка: Гусейнова Фатима Рамазановна

Смерть
?.05.1985
Кумух, Лакский муниципальный район, Республика Дагестан
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