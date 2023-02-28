Кудуева (Рамазанова) Саида Османовна
Место рождения
Дата рождения29.05.1975
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.14
Дочь: Кудуева Патимат Гасангусейновна
Отец ребёнка: Кудуев Гасан-Гусейн Каримович
Рождение
29.05.1975
Рождение ребёнка
04.03.2011
Дочь: Кудуева Заварият Гасангусейновна
Отец ребёнка: Кудуев Гасан-Гусейн Каримович
Рождение ребёнка
08.02.2013
Сын: Кудуев Алибута Гасангусейнович
Отец ребёнка: Кудуев Гасан-Гусейн Каримович
Бракосочетание
Неизвестно