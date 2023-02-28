Кудуева (Рамазанова) Саида Османовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудуева (Рамазанова) Саида Османовна

Кудуева (Рамазанова) Саида Османовна

avatar

Место рождения

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан

Дата рождения

29.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.14

Дочь: Кудуева Патимат Гасангусейновна

Отец ребёнка: Кудуев Гасан-Гусейн Каримович

Рождение
29.05.1975

Отец: Рамазанов Осман Рамазанович

Мать: Рамазанова Курбан-Патимат Ахмедовна

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
04.03.2011

Дочь: Кудуева Заварият Гасангусейновна

Отец ребёнка: Кудуев Гасан-Гусейн Каримович

Рождение ребёнка
08.02.2013

Сын: Кудуев Алибута Гасангусейнович

Отец ребёнка: Кудуев Гасан-Гусейн Каримович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудуев Гасан-Гусейн Каримович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close