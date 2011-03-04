Кудуев Гасан-Гусейн Каримович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудуев Гасан-Гусейн Каримович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.14

Дочь: Кудуева Патимат Гасангусейновна

Мать ребёнка: Кудуева Саида Османовна

Рождение ребёнка
04.03.2011

Дочь: Кудуева Заварият Гасангусейновна

Мать ребёнка: Кудуева Саида Османовна

Рождение ребёнка
08.02.2013

Сын: Кудуев Алибута Гасангусейнович

Мать ребёнка: Кудуева Саида Османовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудуева Саида Османовна

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