Кудуев Гасан-Гусейн Каримович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.14
Дочь: Кудуева Патимат Гасангусейновна
Мать ребёнка: Кудуева Саида Османовна
Рождение ребёнка
04.03.2011
Дочь: Кудуева Заварият Гасангусейновна
Мать ребёнка: Кудуева Саида Османовна
Рождение ребёнка
08.02.2013
Сын: Кудуев Алибута Гасангусейнович
Мать ребёнка: Кудуева Саида Османовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудуева Саида Османовна