(Третьякова) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Агафоников (?) Димитрий Николаевич
Отец ребёнка: Шанполов (?) Николай Агафоников
Рождение ребёнка
1876
Сын: Агафоников (?) Павел Николаевич
Отец ребёнка: Шанполов (?) Николай Агафоников
Смерть
Неизвестно