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(Третьякова) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Третьяков Михаил Иванович

Мать: Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанполов (?) Николай Агафоников

Рождение ребёнка
1872

Сын: Агафоников (?) Димитрий Николаевич

Отец ребёнка: Шанполов (?) Николай Агафоников

Рождение ребёнка
1876

Сын: Агафоников (?) Павел Николаевич

Отец ребёнка: Шанполов (?) Николай Агафоников

Смерть
Неизвестно

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