Шанполов (?) Николай Агафоников — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанполов (?) Николай Агафоников

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Третьякова) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Агафоников (?) Димитрий Николаевич

Мать ребёнка: (Третьякова) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Агафоников (?) Павел Николаевич

Мать ребёнка: (Третьякова) Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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