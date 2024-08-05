Шанполов (?) Николай Агафоников
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Агафоников (?) Димитрий Николаевич
Мать ребёнка: (Третьякова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Агафоников (?) Павел Николаевич
Мать ребёнка: (Третьякова) Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно