Третьяков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Михаил Иванович

Третьяков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Мать: Третьякова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Третьяков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Третьякова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна

Рождение ребёнка
04.11.1836

Сын: Третьяков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Третьякова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Третьякова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.