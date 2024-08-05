Третьяков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Третьяков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Третьякова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна
Рождение ребёнка
04.11.1836
Сын: Третьяков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Третьякова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Третьякова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно