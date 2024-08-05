Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Третьяков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Третьякова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1836

Сын: Третьяков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Третьякова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Третьякова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Иванович

Смерть
1885

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