Третьякова (Добросердова (?)) Марья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Третьяков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Третьякова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1836
Сын: Третьяков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Третьякова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Третьякова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Иванович
Смерть
1885