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Власов Родион Прокопьевич

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: Власов Прокопий Дементьевич

Мать: Власова Екатерина Поликарповна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Сын: Власов Стефан Родионович

Мать ребёнка: Власова Параскева Леонтьевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Сын: Власов Николай Родионович

Мать ребёнка: Власова Параскева Леонтьевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Дочь: Агриппина Родионовна

Мать ребёнка: Власова Параскева Леонтьевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Параскева Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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