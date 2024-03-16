Власов Родион Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Мать ребёнка: Власова Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Сын: Власов Николай Родионович
Мать ребёнка: Власова Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Дочь: Агриппина Родионовна
Мать ребёнка: Власова Параскева Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно