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Власов Прокопий Дементьевич

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: Власова Евдокия Александровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1883 ст.

Жена: Власова Екатерина Поликарповна

Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#102 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Юркино - ? Михайлович и Хрисанф Михайлович Климовы по невесте - Василий Ермилов Махин и д. Петухово - Фе... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Сын: Власов Родион Прокопьевич

Мать ребёнка: Власова Екатерина Поликарповна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Сын: Власов Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Власова Екатерина Поликарповна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.05.1893 ст.

Дочь: Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Власова Екатерина Поликарповна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 12 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#287
Рождение ребёнка
20.05.1894 ст.

Сын: Власов Алексей Прохорович

Мать ребёнка: Власова Екатерина Поликарповна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 9 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#335
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Сын: Власов Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Власова Екатерина Поликарповна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: Таисья Прокопьевна

Мать ребёнка: Власова Екатерина Поликарповна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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