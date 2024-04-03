Власов Прокопий Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Бракосочетание
06.02.1883 ст.
Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#102 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Юркино - ? Михайлович и Хрисанф Михайлович Климовы по невесте - Василий Ермилов Махин и д. Петухово - Фе... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Сын: Власов Родион Прокопьевич
Мать ребёнка: Власова Екатерина Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Сын: Власов Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Власова Екатерина Поликарповна
Рождение ребёнка
11.05.1893 ст.
Дочь: Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Власова Екатерина Поликарповна
Запись № 12 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#287
Рождение ребёнка
20.05.1894 ст.
Сын: Власов Алексей Прохорович
Мать ребёнка: Власова Екатерина Поликарповна
Запись № 9 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#335
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Сын: Власов Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Власова Екатерина Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: Таисья Прокопьевна
Мать ребёнка: Власова Екатерина Поликарповна
Смерть
Неизвестно