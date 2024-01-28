Власова Параскева Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Параскева Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Родион Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Сын: Власов Стефан Родионович

Отец ребёнка: Власов Родион Прокопьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Сын: Власов Николай Родионович

Отец ребёнка: Власов Родион Прокопьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Дочь: (Власова) Агриппина Родионовна

Отец ребёнка: Власов Родион Прокопьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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