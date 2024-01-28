Власова Параскева Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Отец ребёнка: Власов Родион Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Сын: Власов Николай Родионович
Отец ребёнка: Власов Родион Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Дочь: (Власова) Агриппина Родионовна
Отец ребёнка: Власов Родион Прокопьевич
Смерть
Неизвестно