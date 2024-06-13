Буткова (Пащенко) Александра Даниловна 02.11.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буткова (Пащенко) Александра Даниловна

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Место рождения

Ростовская область

Дата рождения

02.11.1926

Пол

Женский

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1926

Отец: Пащенко Данила Филиппович

Мать: Пащенко (Иващенко) Феодосия Ивановна

Ростовская область
Рождение ребёнка
13.02.1951

Дочь: Синютина (Буткова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Бутков Александр Антонович

Рождение ребёнка
05.07.1953

Дочь: Озерова (Буткова) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Бутков Александр Антонович

Донецкая область
Рождение ребёнка
30.05.1956

Сын: Бутков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Бутков Александр Антонович

Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1962

Дочь: Болотникова (Буткова) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Бутков Александр Антонович

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