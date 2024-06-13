Буткова (Пащенко) Александра Даниловна
Место рожденияРостовская область
Дата рождения02.11.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1926
Ростовская область
Рождение ребёнка
13.02.1951
Дочь: Синютина (Буткова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Бутков Александр Антонович
Рождение ребёнка
05.07.1953
Дочь: Озерова (Буткова) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Бутков Александр Антонович
Донецкая область
Рождение ребёнка
30.05.1956
Сын: Бутков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Бутков Александр Антонович
Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1962
Дочь: Болотникова (Буткова) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Бутков Александр Антонович