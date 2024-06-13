Болотникова (Буткова) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина (Болотникова) Галина Юрьевна
Отец ребёнка: Болотников Юрий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Молоканов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молоканов Владимир
Рождение ребёнка
30.01.1982
Сын: Болотников Роман
Отец ребёнка: Молоканов Владимир