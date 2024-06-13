Болотникова (Буткова) Светлана Александровна 28.10.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Болотникова (Буткова) Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1962

Отец: Бутков Александр Антонович

Мать: Буткова (Пащенко) Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина (Болотникова) Галина Юрьевна

Отец ребёнка: Болотников Юрий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотников Юрий Анатольевич

Развод
Неизвестно

Муж: Молоканов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоканов Владимир

Рождение ребёнка
30.01.1982

Сын: Болотников Роман

Отец ребёнка: Молоканов Владимир

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