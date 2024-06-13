Бутков Александр Антонович 26.09.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБутков Александр Антонович

Бутков Александр Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1925

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1925

Отец: Бутков Антон Захарьевич

Мать: Буткова Анна Кондратьевна

Рождение ребёнка
13.02.1951

Дочь: Синютина (Буткова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Буткова (Пащенко) Александра Даниловна

Рождение ребёнка
05.07.1953

Дочь: Озерова (Буткова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Буткова (Пащенко) Александра Даниловна

Донецкая область
Рождение ребёнка
30.05.1956

Сын: Бутков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Буткова (Пащенко) Александра Даниловна

Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1962

Дочь: Болотникова (Буткова) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Буткова (Пащенко) Александра Даниловна

Смерть
2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.