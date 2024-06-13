Бутков Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1925
Дата смерти2000
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1925
Отец: Бутков Антон Захарьевич
Рождение ребёнка
13.02.1951
Дочь: Синютина (Буткова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Буткова (Пащенко) Александра Даниловна
Рождение ребёнка
05.07.1953
Дочь: Озерова (Буткова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Буткова (Пащенко) Александра Даниловна
Донецкая область
Рождение ребёнка
30.05.1956
Сын: Бутков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Буткова (Пащенко) Александра Даниловна
Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1962
Смерть
2000