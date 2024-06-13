Бутков Антон Захарьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутков Антон Захарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутков Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Буткова Анна Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лигута (Буткова) Валентина Антоновна

Мать ребёнка: Буткова Анна Кондратьевна

Рождение ребёнка
С 1920 по 1924

Дочь: (Буткова) Ирина Антоновна

Мать ребёнка: Буткова ?

Рождение ребёнка
26.09.1925

Сын: Бутков Александр Антонович

Мать ребёнка: Буткова Анна Кондратьевна

Смерть
Неизвестно

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