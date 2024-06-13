Бутков Антон Захарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутков Анатолий Антонович
Мать ребёнка: Буткова Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лигута (Буткова) Валентина Антоновна
Мать ребёнка: Буткова Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
С 1920 по 1924
Дочь: (Буткова) Ирина Антоновна
Мать ребёнка: Буткова ?
Рождение ребёнка
26.09.1925
Сын: Бутков Александр Антонович
Мать ребёнка: Буткова Анна Кондратьевна
Смерть
Неизвестно