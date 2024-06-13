Синютина (Буткова) Валентина Александровна 13.02.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синютина (Буткова) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1951

Отец: Бутков Александр Антонович

Мать: Буткова (Пащенко) Александра Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.09.1971

Муж: Синютин Александр Владимирович

Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
15.04.1973

Сын: Синютин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Синютин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
25.08.1976

Сын: Синютин Виталий Александрович

Отец ребёнка: Синютин Александр Владимирович

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