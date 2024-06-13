Синютина (Буткова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1951
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.09.1971
Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
15.04.1973
Сын: Синютин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Синютин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
25.08.1976
Сын: Синютин Виталий Александрович
Отец ребёнка: Синютин Александр Владимирович