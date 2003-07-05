Синютин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1948
Дата смерти05.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1948
Бракосочетание
29.09.1971
Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
15.04.1973
Сын: Синютин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Синютина (Буткова) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
25.08.1976
Сын: Синютин Виталий Александрович
Мать ребёнка: Синютина (Буткова) Валентина Александровна
Смерть
05.07.2003
Ростовская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ростовская область