Синютин Александр Владимирович 09.06.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синютин Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1948

Дата смерти

05.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1948

Отец: Синютин Владимир Васильевич

Мать: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна

Бракосочетание
29.09.1971

Жена: Синютина (Буткова) Валентина Александровна

Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
15.04.1973

Сын: Синютин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Синютина (Буткова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
25.08.1976

Сын: Синютин Виталий Александрович

Мать ребёнка: Синютина (Буткова) Валентина Александровна

Смерть
05.07.2003
Ростовская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ростовская область

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