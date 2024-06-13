Синютин Владимир Васильевич 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синютин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Бабич ?

Мать: (Синютина) Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Кульчановская (Синютина) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна

Амурская обл.
Рождение ребёнка
09.06.1948

Сын: Синютин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Синютин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Щербина (Синютин) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна

Амурская обл.
Рождение ребёнка
Около 1956

Дочь: Пачкова (Синютин) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна

Амурская обл.
Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Синютин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна

Амурская обл.
Смерть
Неизвестно
Амурская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Амурская обл.

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