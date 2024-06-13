Синютин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Бабич ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Кульчановская (Синютина) Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна
Амурская обл.
Рождение ребёнка
09.06.1948
Сын: Синютин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Синютин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Щербина (Синютин) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна
Амурская обл.
Рождение ребёнка
Около 1956
Дочь: Пачкова (Синютин) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна
Амурская обл.
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Синютин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна
Амурская обл.
Смерть
Неизвестно
Амурская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Амурская обл.