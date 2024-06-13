Синютин Николай Владимирович
Место рожденияАмурская обл.
Дата рожденияОколо 1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958
Амурская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Синютин) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Синютина Галина
Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синютин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Синютина Галина
Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синютина Галина