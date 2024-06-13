Синютин Николай Владимирович Около 1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синютин Николай Владимирович

Место рождения

Амурская обл.

Дата рождения

Около 1958

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958

Отец: Синютин Владимир Васильевич

Мать: Синютина (Самойлович) Надежда Федоровна

Амурская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Синютин) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Синютина Галина

Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синютин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Синютина Галина

Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синютина Галина

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