Синютина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Синютин) Марина Николаевна
Отец ребёнка: Синютин Николай Владимирович
Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синютин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Синютин Николай Владимирович
Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно