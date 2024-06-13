Пащенко (Иващенко) Феодосия Ивановна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПащенко (Иващенко) Феодосия Ивановна

Пащенко (Иващенко) Феодосия Ивановна

avatar

Место рождения

Ростовская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

02.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Иващенко ?Иван Павлович

Мать: ?Прасковья

Ростовская область
Бракосочетание
Около 1912

Муж: Пащенко Данила Филиппович

Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Пащенко Илья Данилович

Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович

Ростовская область
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1918

Дочь: (Пащенко) Александра Даниловна

Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович

Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Пащенко Кузьма Данилович

Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович

Ростовская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Пащенко Михаил Данилович

Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Воропаева (Пащенко) Матрёна Даниловна

Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Журавлёва (Пащенко) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович

Рождение ребёнка
02.11.1926

Дочь: Буткова (Пащенко) Александра Даниловна

Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович

Ростовская область
Рождение ребёнка
01.08.1928

Сын: Пащенко Степан Данилович

Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Пащенко Иван Данилович

Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович

Ростовская область
Смерть
02.03.1950
Ростовская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.