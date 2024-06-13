Пащенко (Иващенко) Феодосия Ивановна
Место рожденияРостовская область
Дата рождения1895
Дата смерти02.03.1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Иващенко ?Иван Павлович
Мать: ?Прасковья
Ростовская область
Бракосочетание
Около 1912
Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович
Ростовская область
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1918
Дочь: (Пащенко) Александра Даниловна
Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович
Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович
Ростовская область
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Воропаева (Пащенко) Матрёна Даниловна
Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Журавлёва (Пащенко) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович
Рождение ребёнка
02.11.1926
Дочь: Буткова (Пащенко) Александра Даниловна
Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович
Ростовская область
Рождение ребёнка
01.08.1928
Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1935
Отец ребёнка: Пащенко Данила Филиппович
Ростовская область
Смерть
02.03.1950
Ростовская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ростовская область