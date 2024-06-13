Воропаева (Пащенко) Матрёна Даниловна 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воропаева (Пащенко) Матрёна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Пащенко Данила Филиппович

Мать: Пащенко (Иващенко) Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воропаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Воропаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воропаев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Воропаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воропаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Воропаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воропаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Воропаев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воропаев Николай

Рождение ребёнка
13.03.1954

Сын: Воропаев Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Воропаев Николай

Смерть
1999

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