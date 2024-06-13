Воропаева (Пащенко) Матрёна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1999
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воропаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Воропаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воропаев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Воропаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воропаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воропаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Воропаев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воропаев Николай
Рождение ребёнка
13.03.1954
Сын: Воропаев Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Воропаев Николай
Смерть
1999