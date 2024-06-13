Иващенко ?Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Мария Ивановна
Мать ребёнка: ?Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Полина Ивановна
Мать ребёнка: ?Прасковья
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пащенко (Иващенко) Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: ?Прасковья
Ростовская область
Смерть
Неизвестно