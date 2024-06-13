Иващенко ?Иван Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иващенко ?Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Семен Иванович

Мать ребёнка: ?Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Егор Иванович

Мать ребёнка: ?Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Тихон Иванович

Мать ребёнка: ?Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Мария Ивановна

Мать ребёнка: ?Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Полина Ивановна

Мать ребёнка: ?Прасковья

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пащенко (Иващенко) Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: ?Прасковья

Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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