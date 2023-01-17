Попова (Юдина) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1922
Дочь: Гладкая Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Кожевников Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Седых Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Попов Леонтий
Рождение ребёнка
09.02.?
Дочь: Юрьева Римма Леонтьевна
Отец ребёнка: Попов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парыгина Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Попов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попов Валерий Леонтьевич
Отец ребёнка: Попов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунецова Марфа Леонтьевна
Отец ребёнка: Попов Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Умерла в конце 70-х начало 80-х годов