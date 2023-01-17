Попова (Юдина) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Юдина) Анна Егоровна

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Место рождения

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.04.1922

Дочь: Гладкая Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Кожевников Игнатий Павлович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Седых Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Попов Леонтий

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.02.?

Дочь: Юрьева Римма Леонтьевна

Отец ребёнка: Попов Леонтий

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парыгина Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Попов Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попов Валерий Леонтьевич

Отец ребёнка: Попов Леонтий

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунецова Марфа Леонтьевна

Отец ребёнка: Попов Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Игнатий Павлович

Смерть
Неизвестно
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Умерла в конце 70-х начало 80-х годов
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