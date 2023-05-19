Кожевников Игнатий Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в конце 1890-х
Рождение ребёнка
14.04.1922
Дочь: Гладкая Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Попова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна Егоровна
Смерть
1921
Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Воевал на Гражданской войне был ранен, умер от пневмонии