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Кожевников Игнатий Павлович

Место рождения

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Родился в конце 1890-х
Рождение ребёнка
14.04.1922

Дочь: Гладкая Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Попова Анна Егоровна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Егоровна

Смерть
1921
Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Воевал на Гражданской войне был ранен, умер от пневмонии
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