Кунецова (Попова) Марфа Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.11.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Леонтий
Мать: Попова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Кузнецов Георгий Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.?