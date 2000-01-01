Кунецова (Попова) Марфа Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунецова (Попова) Марфа Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.11.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Леонтий

Мать: Попова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Кузнецов Георгий Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Геннадий Егорович

Смерть
15.11.?
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