Гладкая (Кожевникова) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкая (Кожевникова) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

14.04.1922

Дата смерти

04.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1922

Отец: Кожевников Игнатий Павлович

Мать: Попова Анна Егоровна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.03.1950

Сын: Гладкий Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гладкий Михаил Назарович

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.11.1951

Дочь: Саукова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Гладкий Михаил Назарович

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1955

Сын: Гладкий Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Гладкий Михаил Назарович

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Родился 29.12.1954
Рождение ребёнка
05.04.1957

Дочь: Прусова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Гладкий Михаил Назарович

Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
?.01.1960

Сын: Гладкий Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Гладкий Михаил Назарович

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладкий Михаил Назарович

Смерть
04.07.1966
Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
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