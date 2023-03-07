Гладкая (Кожевникова) Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1922
Дата смерти04.07.1966
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1922
Отец: Кожевников Игнатий Павлович
Мать: Попова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
05.03.1950
Отец ребёнка: Гладкий Михаил Назарович
Рождение ребёнка
16.11.1951
Дочь: Саукова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Гладкий Михаил Назарович
Рождение ребёнка
01.01.1955
Сын: Гладкий Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Гладкий Михаил Назарович
Родился 29.12.1954
Рождение ребёнка
05.04.1957
Дочь: Прусова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Гладкий Михаил Назарович
Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
?.01.1960
Сын: Гладкий Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Гладкий Михаил Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1966