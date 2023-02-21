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Попов Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Седых Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Попова Анна Егоровна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.02.?

Дочь: Юрьева Римма Леонтьевна

Мать ребёнка: Попова Анна Егоровна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парыгина Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Попова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попов Валерий Леонтьевич

Мать ребёнка: Попова Анна Егоровна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунецова Марфа Леонтьевна

Мать ребёнка: Попова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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