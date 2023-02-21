Попов Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Седых Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Попова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
09.02.?
Дочь: Юрьева Римма Леонтьевна
Мать ребёнка: Попова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парыгина Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Попова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попов Валерий Леонтьевич
Мать ребёнка: Попова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунецова Марфа Леонтьевна
Мать ребёнка: Попова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно