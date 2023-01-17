Парыгина (Попова) Александра Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Леонтий
Мать: Попова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парыгин Владимир Октябринович
Отец ребёнка: Парыгин Октябрин
Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Анна Октябриновна
Отец ребёнка: Парыгин Октябрин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парыгина Мария Октябриновна
Отец ребёнка: Парыгин Октябрин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парыгин Октябрин
Смерть
Неизвестно