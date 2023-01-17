Парыгина (Попова) Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Попова) Александра Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Леонтий

Мать: Попова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парыгин Владимир Октябринович

Отец ребёнка: Парыгин Октябрин

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Анна Октябриновна

Отец ребёнка: Парыгин Октябрин

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парыгина Мария Октябриновна

Отец ребёнка: Парыгин Октябрин

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Октябрин

Смерть
Неизвестно
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