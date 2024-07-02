Лапин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1905
Дата смерти05.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905
Отец: Лапин Матвей
Рождение ребёнка
30.08.1922
Сын: Лапин Михаил
Мать ребёнка: Лапина Анна Ивановна
Муром, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
14.08.1932
Дочь: Фёдорова (Лапина) Галина
Мать ребёнка: Лапина Анна Ивановна
Муром, Владимирская область, Россия
Смерть
05.10.1976
Murom, Vladimirskaya oblast