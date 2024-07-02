Лапин Иван 05.01.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1905

Дата смерти

05.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905

Отец: Лапин Матвей

Мать: Лапина (Маркичева) Ульяна

Рождение ребёнка
30.08.1922

Сын: Лапин Михаил

Мать ребёнка: Лапина Анна Ивановна

Муром, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
14.08.1932

Дочь: Фёдорова (Лапина) Галина

Мать ребёнка: Лапина Анна Ивановна

Муром, Владимирская область, Россия
Смерть
05.10.1976
Murom, Vladimirskaya oblast

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