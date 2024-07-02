Лапина (Маркичева) Ульяна Около 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапина (Маркичева) Ульяна

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Место рождения

село Веденское

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Маркичев Александр

Мать: Маркичева Агафья Дмитиевна

село Веденское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lapin (Лапин) Алик

Отец ребёнка: Лапин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lapin (Лапин) Игорь

Отец ребёнка: Лапин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапин Владимир

Отец ребёнка: Лапин Матвей

Бракосочетание
21.04.1896

Муж: Лапин Матвей

деревня Панютино, Шуйского района, Ивановской области
Деревни Панютина уволенный в запас армии рядовой МАТВЕЙ ПАВЛОВ ЛАПИН, православного вероисповедания, первым браком, 23 лет и села Веденского крестьянская дочь Ульяния Александрова МАРКИЧЕВА, первым бр... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1905

Сын: Лапин Иван

Отец ребёнка: Лапин Матвей

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Карпова (Лапина) Нина

Отец ребёнка: Лапин Матвей

Рождение ребёнка
25.03.1912

Дочь: Цикунова (Лапина) Муза

Отец ребёнка: Лапин Матвей

Смерть
Неизвестно

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