Лапина (Маркичева) Ульяна
Место рождениясело Веденское
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Маркичев Александр
село Веденское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lapin (Лапин) Алик
Отец ребёнка: Лапин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lapin (Лапин) Игорь
Отец ребёнка: Лапин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапин Владимир
Отец ребёнка: Лапин Матвей
Бракосочетание
21.04.1896
Муж: Лапин Матвей
деревня Панютино, Шуйского района, Ивановской области
Деревни Панютина уволенный в запас армии рядовой МАТВЕЙ ПАВЛОВ ЛАПИН, православного вероисповедания, первым браком, 23 лет и села Веденского крестьянская дочь Ульяния Александрова МАРКИЧЕВА, первым бр... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1905
Сын: Лапин Иван
Отец ребёнка: Лапин Матвей
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Карпова (Лапина) Нина
Отец ребёнка: Лапин Матвей
Рождение ребёнка
25.03.1912
Дочь: Цикунова (Лапина) Муза
Отец ребёнка: Лапин Матвей
Смерть
Неизвестно