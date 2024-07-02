Лапина Анна Ивановна 15.02.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1903

Дата смерти

08.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1922

Сын: Лапин Михаил

Отец ребёнка: Лапин Иван

Муром, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
14.08.1932

Дочь: Фёдорова (Лапина) Галина

Отец ребёнка: Лапин Иван

Муром, Владимирская область, Россия
Смерть
08.10.1979
Муром

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