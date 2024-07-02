Лапина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1903
Дата смерти08.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1922
Сын: Лапин Михаил
Отец ребёнка: Лапин Иван
Муром, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
14.08.1932
Дочь: Фёдорова (Лапина) Галина
Отец ребёнка: Лапин Иван
Муром, Владимирская область, Россия
Смерть
08.10.1979
Муром