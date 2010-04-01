Фёдорова (Лапина) Галина 14.08.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фёдорова (Лапина) Галина

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Место рождения

Муром, Владимирская область, Россия

Дата рождения

14.08.1932

Дата смерти

01.04.2010

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1932

Отец: Лапин Иван

Мать: Лапина Анна Ивановна

Муром, Владимирская область, Россия
Бракосочетание
26.04.1958

Муж: не указан

Муром, Владимирская область, Россия
Место жительства: Владимирская область, г. Муром, ул. Артема, д. 20
Рождение ребёнка
08.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Муром, Владимирская область, Россия
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Рождение ребёнка
10.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Муром, Владимирская область, Россия
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Смерть
01.04.2010
Муром, Владимирская область, Россия

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