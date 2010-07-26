(Фёдоров) Александр
Место рожденияМуром, Владимирская область, Россия
Дата рождения17.09.1934
Дата смерти26.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1934
Отец: Федоров Василий
Муром, Владимирская область, Россия
Владимирская область, г. Муром, ул. Плеханова, д. 20
Бракосочетание
26.04.1958
Муж: не указан
Муром, Владимирская область, Россия
Место жительства: Владимирская область, г. Муром, ул. Артема, д. 20
Рождение ребёнка
08.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Муром, Владимирская область, Россия
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Рождение ребёнка
10.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Муром, Владимирская область, Россия
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Смерть
26.07.2010
Муром, Владимирская область, Россия