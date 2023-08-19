Шебордаев (Сорокин) Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения12.07.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1814
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835
Дочь: Шебордаева Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Шебордаева Ефросиния Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Шебордаева Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1845
Сын: Шебордаев Устин Михайлович
Мать ребёнка: Шебордаева Ефросиния Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Шебордаева Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1854
Сын: Шебордаев Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Шебордаева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
11.02.1854
Сын: Шебордаев Федор Михайлович
Мать ребёнка: Шебордаева Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно