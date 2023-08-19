Шебордаев (Сорокин) Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаев (Сорокин) Михаил Степанович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.07.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1814

Отец: Шебордаев Степан Иванович

Мать: Сорокина Агриппина Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835

Дочь: Шебордаева Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Шебордаева Ефросиния Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Шебордаева Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1845

Сын: Шебордаев Устин Михайлович

Мать ребёнка: Шебордаева Ефросиния Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Шебордаева Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1854

Сын: Шебордаев Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Шебордаева Мария Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1854

Сын: Шебордаев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Шебордаева Мария Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Ефросиния Семеновна

Смерть
Неизвестно
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