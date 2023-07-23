Шебордаева (Шебордаева) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Шебордаев Михаил Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
23.05.1858
Дочь: Шебордаева Феодосия Макаровна
Отец ребёнка: Шебордаев Макар Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.09.1859
Дочь: Шебордаева Анна Макаровна
Отец ребёнка: Шебордаев Макар Дмитриевич
Смерть
Неизвестно