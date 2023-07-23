Шебордаева (Шебордаева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаева (Шебордаева) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Шебордаев Михаил Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Шебордаев Макар Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1858

Дочь: Шебордаева Феодосия Макаровна

Отец ребёнка: Шебордаев Макар Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1859

Дочь: Шебордаева Анна Макаровна

Отец ребёнка: Шебордаев Макар Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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