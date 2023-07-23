Шебордаев Макар Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: Бирюков Карп Каллиникович
Макар Дмитриевич Шебордаев - пасынок Карпа Каллиниковича Бирюкова.
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
23.05.1858
Дочь: Шебордаева Феодосия Макаровна
Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
07.09.1859
Дочь: Шебордаева Анна Макаровна
Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1861
Сын: Шебордаев Дмитрий Макарович
Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
15.10.1863
Сын: Шебордаев Григорий Макарович
Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
11.10.1867
Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.12.1869
Дочь: Шебордаева Александра Макаровна
Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1870
Дочь: Шебордаева Александра Макаровна
Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
25.02.1872
Дочь: Шебордаева Евдокия Макаровна
Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно