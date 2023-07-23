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Шебордаев Макар Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Бирюков Карп Каллиникович

Мать: не указана

Макар Дмитриевич Шебордаев - пасынок Карпа Каллиниковича Бирюкова.
Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Шебордаева Анна Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1858

Дочь: Шебордаева Феодосия Макаровна

Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1859

Дочь: Шебордаева Анна Макаровна

Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1861

Сын: Шебордаев Дмитрий Макарович

Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.10.1863

Сын: Шебордаев Григорий Макарович

Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1867

Сын: Шебордаев Иван Макарович

Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.12.1869

Дочь: Шебордаева Александра Макаровна

Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1870

Дочь: Шебордаева Александра Макаровна

Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.02.1872

Дочь: Шебордаева Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: Шебордаева Анна Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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