Шебордаева Ефросиния Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835
Дочь: Шебордаева Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
29.05.1845
Сын: Шебордаев Устин Михайлович
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Степанович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно