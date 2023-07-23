Шебордаева Ефросиния Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаева Ефросиния Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1835

Дочь: Шебордаева Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Степанович

Рождение ребёнка
29.05.1845

Сын: Шебордаев Устин Михайлович

Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебордаев Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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