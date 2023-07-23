Шебордаев Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиОколо 1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793 или 1797
Сын: Шебордаев Ферапонт Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1814
Сын: Шебордаев Михаил Степанович
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина Яковлевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1831