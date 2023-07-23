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Шебордаев Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Около 1831

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793 или 1797

Сын: Шебордаев Ферапонт Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1814

Сын: Шебордаев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Агриппина Яковлевна

Смерть
Около 1831