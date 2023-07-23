Шебордаева Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.1854
Сын: Шебордаев Федор Михайлович
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
11.02.1854
Сын: Шебордаев Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
29.06.1862
Дочь: Шебордаева Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
09.04.1865
Сын: Шебордаев Ефим Михайлович
Отец ребёнка: Шебордаев Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно