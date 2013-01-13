Шумилов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилов Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1916

Дата смерти

13.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1916

Отец: Шумилов Павел Васильевич

Мать: Шумилова Евдокия Дуня???? Васильевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Шумилов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Шумилова Александра (Шура)

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова Александра (Шура)

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
город Сумы Украина
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
финансовый институт Москвовский, жил в Костроме в это время и направлен на работу на Украину
Смерть
13.01.2013
Украина
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