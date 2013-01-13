Шумилов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1916
Дата смерти13.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1916
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шумилов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Шумилова Александра (Шура)
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
город Сумы Украина
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
финансовый институт Москвовский, жил в Костроме в это время и направлен на работу на Украину
Смерть
13.01.2013
Украина