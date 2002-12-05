Шумилова (Безсонова) Авдотья (Евдокия) Михайловна 25.02.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумилова (Безсонова) Авдотья (Евдокия) Михайловна

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Место рождения

Кирилловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

25.02.1889

Дата смерти

05.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1889

Отец: Безсонов Михаил Андреевич

Мать: Безсоново (Пластинина) Анна Николаевна

Кирилловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.01.1909

Муж: Шумилов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
09.01.1910

Дочь: Шахворост (Шумилова) Ксения Павловна

Отец ребёнка: Шумилов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
21.02.1913

Сын: Шумилов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Шумилов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1916

Сын: Шумилов Николай Павлович

Отец ребёнка: Шумилов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
26.10.1918

Дочь: Шумилова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Шумилов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
07.02.1920

Дочь: Гальцева (Шумилова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Шумилов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1925

Дочь: Семушина (Шумилова) Зоя Павловна

Отец ребёнка: Шумилов Павел Васильевич

Кирилловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
не знаю где точно родилась Мыза (д Кирилловская)
Смерть
05.12.2002

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