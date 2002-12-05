Шумилова (Безсонова) Авдотья (Евдокия) Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.02.1889
Дата смерти05.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1889
Бракосочетание
23.01.1909
Рождение ребёнка
09.01.1910
Дочь: Шахворост (Шумилова) Ксения Павловна
Отец ребёнка: Шумилов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1913
Отец ребёнка: Шумилов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1916
Отец ребёнка: Шумилов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
26.10.1918
Дочь: Шумилова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Шумилов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
07.02.1920
Дочь: Гальцева (Шумилова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Шумилов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1925
Дочь: Семушина (Шумилова) Зоя Павловна
Отец ребёнка: Шумилов Павел Васильевич
не знаю где точно родилась Мыза (д Кирилловская)
Смерть
05.12.2002