Безсоново (Пластинина) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Шенкурского собора деревни Пукинской (неразборчиво)
Бракосочетание
07.02.1886
Рождение ребёнка
05.08.1887
Дочь: Здрецова (Безсонова) Марья Михайловна
Отец ребёнка: Безсонов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
25.02.1889
Дочь: Шумилова (Безсонова) Авдотья (Евдокия) Михайловна
Отец ребёнка: Безсонов Михаил Андреевич
Кирилловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно