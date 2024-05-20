Безсоново (Пластинина) Анна Николаевна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безсоново (Пластинина) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Шенкурского собора деревни Пукинской (неразборчиво)
Бракосочетание
07.02.1886

Муж: Безсонов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
05.08.1887

Дочь: Здрецова (Безсонова) Марья Михайловна

Отец ребёнка: Безсонов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
25.02.1889

Дочь: Шумилова (Безсонова) Авдотья (Евдокия) Михайловна

Отец ребёнка: Безсонов Михаил Андреевич

Кирилловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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