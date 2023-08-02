Екатерина Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1882 ст.

Дочь: Охапкина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович

Рождение ребёнка
06.07.1885 ст.

Дочь: Охапкина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.10.1887 ст.

Сын: Охапкин Филипп

Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.12.1889 ст.

Сын: Охапкин Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.08.1892 ст.

Дочь: Охапкина Васса Васильевна

Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.10.1894 ст.

Дочь: Охапкина Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.

Сын: Охапкин Николай

Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Охапкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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