Екатерина Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1882 ст.
Дочь: Охапкина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
06.07.1885 ст.
Дочь: Охапкина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
06.10.1887 ст.
Сын: Охапкин Филипп
Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
16.12.1889 ст.
Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
11.08.1892 ст.
Дочь: Охапкина Васса Васильевна
Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
03.10.1894 ст.
Дочь: Охапкина Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.
Сын: Охапкин Николай
Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Охапкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Охапкин Василий Константинович
Смерть
Неизвестно