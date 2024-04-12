Охапкин Ефим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхапкин Ефим Васильевич

Охапкин Ефим Васильевич

Место рождения

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

16.12.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1889 ст.

Отец: Охапкин Василий Константинович

Мать: Екатерина Фаддеевна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
17.12.1889 ст.
Воспр: того дому Симеон Константинович и девица Елена Васильевна Охапкина
Рождение ребёнка
26.12.1911 ст.

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Девяткина Ксения Федоровна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Охапкин Вячеслав

Мать ребёнка: Александра

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Охапкин Аркадий

Мать ребёнка: Александра

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткина Ксения Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майя

Мать ребёнка: Александра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close