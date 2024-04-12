Охапкин Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1889 ст.
Крещение
17.12.1889 ст.
Воспр: того дому Симеон Константинович и девица Елена Васильевна Охапкина
Рождение ребёнка
26.12.1911 ст.
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Девяткина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Охапкин Вячеслав
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1923
Сын: Охапкин Аркадий
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майя
Мать ребёнка: Александра
Смерть
Неизвестно