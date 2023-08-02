Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Рождение ребёнка
1916
Сын: Охапкин Вячеслав
Отец ребёнка: Охапкин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Охапкин Аркадий
Отец ребёнка: Охапкин Ефим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майя
Отец ребёнка: Охапкин Ефим Васильевич
Смерть
Неизвестно