Охапкин Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1887 ст.
Бракосочетание
07.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
24.10.1910
Дочь: Охапкина Антонина Филипповна
Мать ребёнка: Гогохова Мария Александровна
Рождение ребёнка
С 1913 по 1919 ст.
Дочь: Охапкина Вера Филипповна
Мать ребёнка: Гогохова Мария Александровна
Рождение ребёнка
23.03.1918
Сын: Охапкин Александр Филиппович
Мать ребёнка: Гогохова Мария Александровна
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охапкин Геннадий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охапкин Леонид
Мать ребёнка: Гогохова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Галина
Мать ребёнка: Охапкина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Охапкина Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охапкина Полина
Смерть
Неизвестно