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Охапкин Филипп Васильевич

Место рождения

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

06.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1887 ст.

Отец: Охапкин Василий Константинович

Мать: Екатерина Фаддеевна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
07.01.1909 ст.

Жена: Гогохова Мария Александровна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.10.1910

Дочь: Охапкина Антонина Филипповна

Мать ребёнка: Гогохова Мария Александровна

Рождение ребёнка
С 1913 по 1919 ст.

Дочь: Охапкина Вера Филипповна

Мать ребёнка: Гогохова Мария Александровна

Санино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.03.1918

Сын: Охапкин Александр Филиппович

Мать ребёнка: Гогохова Мария Александровна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охапкин Геннадий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охапкин Леонид

Мать ребёнка: Гогохова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Галина

Мать ребёнка: Охапкина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Охапкина Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охапкина Полина

Смерть
Неизвестно
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